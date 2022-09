14 kommuner får lov til at hæve skatten næste år

I 2023 har 19 kommuner fået mulighed for enten at nedsætte eller forhøje indkomstskatten. Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet mandag i en pressemeddelelse.

Fem kommuner har ønsket skattenedsættelse, mens 14 har ønsket en forhøjelse.

Der er en ramme på 150 millioner kroner for henholdsvis nedsættelser og forhøjelser.

Det vil sige at de fem kommuner, der har ønsket at sænke skatten, samlet kan gøre det for 150 millioner kroner.

Tilsvarende kan de kommuner, der har ønsket en forhøjelse, gøre det samlet for 150 millioner kroner.

Det er med henblik på at få en samlet uændret kommunal skat, oplyser Indenrigs- og Boligministeriet.

For at tilskynde til nedsættelser af skatten gives et beløb i tilskud. I 2023 er der afsat 75 procent af de 150 millioner kroner i tilskud.

Københavns Kommune, Ballerup Kommune og Fredericia Kommune er blandt dem, der ønsker at nedsætte skatten.

Omvendt ønsker blandt andet Frederiksberg Kommune, Slagelse Kommune og Vordingborg Kommune at forhøje skatten.

Det er op til kommunerne, om de vil gøre brug af mulighederne for at ændre på skatten.

Budgetter og skattefastsættelser for 2023 skal vedtages af kommunal bestyrelserne senest den 15. oktober 2022.

