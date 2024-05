140.000 børn og voksne indgår i stort forskningsprojekt uden samtykke

Morgensamling begynder i en skønhedsklinik. For der bliver lavet falske øjenvipper, kunstige negle og ansigtsbehandlinger på danskere som aldrig før – og også blandt unge.

I Kristeligt Dagblad kan man i dag læse, at der i 2023 åbnede 1037 nye virksomheder i skønheds- og hudplejebranchen i Danmark. I 2014 var det tal 523. Udviklingen i skønhedsidealer mærkes hos Børnetelefonen, som sidste år havde over 4000 samtaler med børn og unge under emnet “krop og udseende”. Der er tale om opkald fra børn helt ned i 9-10 års alderen.

Danskere deltager i genforskning uden at vide det

Op mod 140.000 danskeres genmateriale er blevet indsamlet, uden at deltagerne er blevet spurgt, om de vil deltage. Blodprøverne indgår ifølge DR i projektet iPsych, der kortlægger gener og kobler data sammen med oplysninger om helbred, psykisk eller fysisk sygdom i familien, sociale og økonomiske forhold, uddannelse og beskæftigelse.

Projektet blev godkendt i 2012, men siden er reglerne for forskning i gendata blevet skærpet, og i dag ville projektet aldrig blive godkendt – selvom det er stemplet som uetisk, fortsætter det, hvilket en lektor i databeskyttelsesret ikke forstår og kalder "ret vildt".

Israelsk luftangreb får kritik

Vi vender blikket ud i verden, hvor luftsirenerne i Israel for første gang i månedsvis lød, da raketter blev sendt mod Tel Aviv søndag. Angrebet blev ifølge Ritzau umiddelbart afværget af det israelske forsvarssystem.

Israels militær oplyste senere samme dag, at det havde gennemført et præcisionsangreb mod Hamas i Rafah. Mindst 20 er meldt dræbt i angrebet, som er blevet mødt af kritik af blandt andre Læger uden Grænser, der skriver på X, at en teltlejr for fordrevne palæstinensere er blevet ramt. I aftes mødtes premierminister Benjamin Netanyahu, og før mødet slog han fast, at han "stærkt modsætter" sig en afslutning på krigen i Gaza.

Ny planet giver ekstra håb for liv i rummet

Vi skal et smut ud i rummet, hvor astronomer har opdaget en planet, der ligner Jorden på en række parametre. Nasa kalder ifølge Ritzau blandt andet planeten "den nærmeste tempererede planet på størrelse med Jorden, der nogensinde er blevet opdaget". Ifølge astrofysiker Anja C. Andersen kan det være banebrydende nyt i jagten på liv i universet.

”Det er den bedste chance for at finde muligt liv i rummet, vi har opdaget, med de metoder vi har i dag,” siger hun til Ritzau.

Satiriske videoer om Gud stortrives på sociale medier

Vi slutter af med en vittighed. Man skal dog på sociale medier for at finde den. For på medier som TikTok og Instagram florerer korte videoer om moderne ungdomsliv, der møder kristen ikonografi i små satiriske fortællinger. Nogle videoer er ifølge Kristeligt Dagblad lavet af unge kristne influencere, andre af almindelige mennesker og komikere som amerikanske Lonnie Marts, der er blevet populær for en serie videoer om Gud, der behandler forskellige eksistentielle spørgsmål.

Men er den slags videoer så sjove eller upassende? Sognepræst og forfatter Poul Joachim Stender er ikke i tvivl.