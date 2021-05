143 er indlagt med corona - laveste niveau siden 30. oktober

Det seneste døgn er der registreret yderligere 677 coronatilfælde ved PCR-test.

Der er lørdag registreret yderligere 677 coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut.

Det er sket på baggrund af 198.204 PCR-prøver. Andelen af smittede blandt testede - den såkaldte positivprocent - er 0,34.

De to foregående dage har antallet af smittetilfælde været oppe over 1000.

Antallet af indlagte coronapatienter falder med 14 til 143. Man skal tilbage til 30. oktober for at finde et tilsvarende antal indlagte.

Der er yderligere to coronarelaterede dødsfald. Totalt set er 2497 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19.

/ritzau/