147 nye navne er med i ny udgave af Blå Bog

BEMÆRK! Artiklen er klausuleret til torsdagsaviserne, må udkomme på net fra 27/5 klokken 6:00.

--------------------------------------------------------------------------------

* Hvert år udkommer en ny udgave af opslagsværket Kraks Blå Bog med op til 300 nye navne.

* I udgivelsen 2021-2022, der udkommer torsdag, er der 147 nyoptagne navne. I alt er der 8468 personer med i årets udgave, hvis biografier fylder 1693 sider.

* Bogen har beskrevet samfundets spidser inden for 35 forskellige områder siden 1910. Hovedområderne er kultur, det offentlige og erhverv.

* Gads Forlag står for redigering og udgivelse af værket og redigerer det ud fra en løbende tilpasning i forhold til samfundets udvikling. De opførte bidrager selv med de grunddata, der indgår i opslagsværket.

* Kriterierne for de nyoptagne er, at den enkelte skal have haft en betydningsfuld, markant indflydelse inden for deres felt og i det danske samfund generelt.

Kilde: Gads Forlag

/ritzau/