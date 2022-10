149 familier skal genhuses: Højhuse tåler ikke kraftig vind

149 familier, der bor i Bellahøjhuse i Brønshøj i København, skal genhuses.

Det skriver boligselskabet KAB på sin hjemmeside.

Det skyldes, at tre af højhusene har en konstruktionsfejl, som gør, at de ikke tåler en vindbelastning på mere end 11-12 meter per sekund i middelvind.

Indtil familierne kan genhuses, vil de blive evakueret, når de kritiske vindhastigheder indtræffer.

- Vi styrker nu beredskabet, så vi er klar til at håndtere en forventet evakuering af husene med øget frekvens, siger udviklingsdirektør i KAB Rolf Andersson.

Statistisk set kan vind på mere end 11-12 meter per sekund - svarende til hård vind - forekomme månedligt.

- Nu vil vi arbejde intenst på at finde gode, permanente genhusningsboliger til familierne i de tre berørte huse. Og beboerne får mulighed for at vende tilbage, når deres bolig er renoveret, siger Rolf Andersson.

Bellahøjhusene blev opført i 1950'erne. De senere år har de fire boligorganisationer, der ejer husene, udarbejdet planer for gennemgribende renoveringer.

Det var under det arbejde, at man fandt ud af, at der er fejl i de gamle ingeniørberegninger, der ligger til grund for opførelsen.

Det fik KAB til at iværksætte en dyberegående undersøgelse.

TV 2 Lorry har talt med John Steen Johansen, der er formand for afdelingsbestyrelsen.

Han siger, at han har mærket, at højhusene "svajer lidt", når det blæser meget. Men det er ikke noget, der bekymrer ham eller mange andre, siger han til tv-stationen.

- Man kan godt få fornemmelsen af, at man er ude og sejle, når det blæser meget. Men hvis man er søstærk, er det ikke noget problem, siger han:

Beboerne er snarere utrygge ved udsigten om at skulle flytte fra deres hjem, siger han til TV 2 Lorry.

/ritzau/