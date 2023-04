15 gravide jordemødre rykker fødsler til nye hospitaler

Gravide kvinder får rykket fødsler på grund af 15 gravide jordemødre på én afdeling.

Det skriver TV 2 Kosmopol på baggrund af en pressemeddelelse fra Region Sjælland.

Da 15 af sygehusets cirka 50 jordemødre er gravide, rykkes månedligt 25 fødsler fra 1. maj til Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Rigshospitalet.

De sidste år har Universitetshospitalet i Roskilde grundet personalemangel sendt en del fødsler til blandt andet Holbæk Sygehus.

Nu kommer nogle af disse retur til Roskilde.

Cheflæge på Sjællands Universitetshospital Helena Westring Hvidman glæder sig over samarbejdet mellem fødeafdelingerne.

- Vi er glade for, at vi på Sjællands Universitetshospital i Roskilde allerede nu kan tage nogle fødsler tilbage, som ellers var planlagt til at føde på Holbæk Sygehus.

- Vi havde selvfølgelig helst undgået at rykke de gravide og fødslerne. Men vi gør det for at sikre gode, trygge rammer og de rette sundhedsfaglige kompetencer til at tage hånd om de fødende, siger hun.

Når Sjællands Universitetshospital tager nogle af fødslerne tilbage før tid, skyldes det dog ikke kun det store antal gravide ansatte på Holbæk Sygehus.

Det er nemlig også lykkedes hospitalet at besætte flere ledige stillinger som jordemødre.

Manglende ansatte var årsagen til, at fødsler i første omgang blev rykket til Holbæk og andre hospitaler i regionen.

- Vi har været igennem en svær periode, men vi er på rette vej. Derfor har jeg også en forventning om, at vi på vores fødeafdeling er klar for fulde omdrejninger igen til oktober, siger Helene Westring Hvidman.

De 25 kvinder, der fra maj og frem til og med september hver måned flyttes og skal føde på Sjællands Universitetshospital eller Rigshospitalet, har haft hele deres graviditetsforløb på Holbæk Sygehus. Her vil de blive fulgt her frem til selve fødslen.

/ritzau/