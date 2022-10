150 studerende skal tælle valgstemmer i Aarhus Kommune

Det er vigtigt for Aarhus Kommune at vise unge mennesker, at vi i Danmark har en demokratisk tradition, der placerer ansvaret for afviklingen af et folketingsvalg hos borgerne.

Derfor har man sat et initiativ i gang, hvor man rækker ud til ungdomsuddannelser i kommunen for at tilbyde muligheden for at deltage i valgafholdelsen som frivillig.

Det siger Lene Hartig Danielsen, der sidder på borgerservice og har det administrative ansvar for valget i Aarhus Kommune.

- Vi har cirka 150 unge på mellem 18 og 20 år, som kommer og giver en hånd med på tirsdag, når der skal tælles stemmer efter valgstedernes lukning, siger hun.

Initiativet er først og fremmest sat i søen, i håbet om at de senere i livet melder sig som frivillige igen i forbindelse med et valg.

- Men det er lige så vigtigt at vise de unge mennesker, at det i Danmark hverken er militæret eller politiet, der gennemfører valgene. Det er borgerne.

- Vi betror hinanden opgaven, og det synes jeg faktisk er ret ædelt. Det er det, som vi gerne vil introducere de nye generationer til.

Flere steder i landet har kommuner haft sværere ved at tiltrække nok frivillige til et valg, end tilfældet har været tidligere.

Det forudså man i Aarhus. Derfor valgte kommunen inden efterårsferien at række ud efter tilfældige aarhusianere via digital post. Af den grund har den haft sine 1500 frivillige på plads siden sidste uge.

Lidt mere trægt er det gået i Københavns Kommune, hvor man få dage inden valgdagen har taget samme metode i brug. Kommunen oplyser dog, at man siden fredag aften har fået de sidste frivillige hænder på plads.

Som frivillig i både Aarhus og København får man fuld forplejning hele dagen. Dertil kommer 880 kroner i skattepligtige diæter i Aarhus og 1320 kroner i København.

