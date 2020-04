Aftale om lønkompensation har medført, at over 150.000 danskere er sendt hjem med løn under coronakrisen.

Mere end 150.000 job er blevet sikret af lønkompensation under coronakrisen, oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Det er virkelig stærkt og positivt, at over 150.000 danskere er sendt hjem fra arbejde med fuld løn i en periode, hvor der ellers ikke er arbejde til dem, siger ministeren.

Peter Hummelgaard glæder sig derfor over, at trepartsaftalen om lønkompensation mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter lørdag er blevet forlænget med en måned frem til 8. juli.

Han vil ikke give et bud på, hvor mange flere job, der vil blive sikret som følge af forlængelsen.

- Det er svært at estimere, for vi er nu i en periode, hvor vi langsomt begynder at åbne op igen. Nogen vil vende tilbage til arbejdet igen, og andre vil begynde at benytte sig af ordningen, siger Peter Hummelgaard.

Han understreger dog, at regeringen anser det som positivt, uanset mange job, der yderligere vil blive sikret - og uanset hvor dyrt, det bliver.

- Vi betragter det som en kalkuleret succes, hver gang vi bruger penge på at fastholde danskere i deres nuværende job, selv om der ikke er noget at bestille for dem, siger han.

- For alternativet er, at de var blevet afskediget. Og så ville det blive dyrere for virksomhederne i det lange løb at oplære nye medarbejdere, når krisen er ovre. Og der vil være en risiko for, at folk får svært ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet, når de først stiller sig i dagpengekøen.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er 45.558 meldt ledige under coronakrisen trods diverse hjælpepakker.

Beskæftigelsesministeren ser det som en succes, at ledigheden trods alt ikke har vokset sig større på nuværende tidspunkt.

Men han tilføjer, at der venter en stor opgave på den anden side af coronakrisen, med at få de mange nye ledige tilbage i job.

/ritzau/