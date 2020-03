150.000 risikerer sort tv-skærm midt i coronakrise

Mens coronakrisen raser med daglige opdateringer, risikerer blandt andet ældre om to uger at miste signalet.

Op mod 150.000 borgere i Danmark risikerer om cirka to uger at møde en sort skærm, når de tænder for fjernsynet.

Det kan ske midt i, at landet fortsat er ramt af den lammende coronaepidemi, hvor daglige pressemøder holder borgere opdateret om situationen, skriver Berlingske torsdag.

At der netop kan være tale om 150.000 danskere, fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Kulturministeriet sidst i februar.

Risikoen for sort skærm hos nogle skyldes, at tv-signalet ændres, hvilket blev besluttet i 2015.

Det kan især ramme visse ældre fjernsyn fra før 2012, som ikke vil kunne modtage antennesignaler. Ændringerne træder i kraft 31. marts.

- TV er en vigtig og afgørende informationskilde i disse tider, så vi har rettet henvendelse til Kulturministeriet og givet udtryk for vores bekymring. Ældre Sagen foreslår, at omlægning af TV-signalet udskydes på ubestemt tid, siger underdirektør i Ældre Sagen Maria Luisa Højbjerg i et skriftligt svar til Berlingske.

Kulturministeriet har efter Berlingskes henvendelse meddelt, at man vil forsøge at udskyde ændringerne.

Til avisen siger kulturminister Joy Mogensen (S), at ministeriet "har gjort alt, hvad vi kunne for at gøre befolkningen opmærksom på, at det vil ske nu".

Men Joy Mogensen er også bevidst om, at det er en helt særlig situation, og derfor vil ministeriet "sætte alt ind på at videreføre det hidtidige signal i en periode", siger hun til Berlingske.

Coronavirusset har vist sig at have den største dødelighed for den ældre del af befolkningen.

De ændrede signaler skyldes blandt andet, at de højeste frekvenser i antennesignalet i stedet skal bruges til at give danskerne bedre mobilt bredbånd.

Blandt andet på Kulturministeriets side www.sortsignal.dk kan man se mere om omlægningen og finde ud af, om man er ramt.

/ritzau/