156 kilometer ny asfalt skal gøre trafikken lidt grønnere

Vejdirektoratet lægger ny type asfalt, som kan skære 1,2 procent af biler og lastbilers brug af brændstof.

Der bliver i år udlagt 156 kilometer ny asfalt på danske motor- og landeveje, som vil gøre trafikken en lille smule grønnere.

Det skyldes, at biler og lastbiler bruger mindre brændstof på det nye underlag. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Den nye asfalt bliver blandt andet udlagt på dele af motorvejen mellem Aalborg og Hirtshals, motorvejen mellem Herning og Silkeborg og første del af strækningen ved Storebæltsbroen på Sjælland.

Den nye type asfalt er lettere for dækkene at køre på. Det skyldes, at der er mindre modstand mellem dæk og vej.

En tidligere undersøgelse har vist, at den nye asfalt mindsker forbruget af brændstof med 1,2 procent sammenlignet med almindelig asfalt.

Asfalten er et specialblandet produkt, som er udviklet siden 2011. Det har været i samarbejde mellem Vejdirektoratet, forskere fra universiteter og industrien.

Regeringen besluttede sidste år, at det fremover som udgangspunkt skal være den nye type asfalt, som skal bruges, når man lægger ny belægning på statens veje. Denne type asfalt er omkring ti procent dyrere ifølge Vejdirektoratet.

- Transportsektoren spiller en central rolle i den grønne omstilling, og det er vigtigt, at vi tænker klimavenlige løsninger ind i alle dele af transportområdet, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Ved at udlægge den nye type asfalt vil vi kunne sænke CO2-udledningen fra biltrafikken, siger han i pressemeddelelsen.

Asfalten tyder ifølge Vejdirektoratet også på at reducere støj fra vejene en anelse.

Det er baseret på foreløbige resultater. Det skal følges over længere tid for, at man kan dokumentere den præcise effekt.

/ritzau/