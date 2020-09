16-årige må købe øl - men ikke vodka

* Unge, der er fyldt 16 år, må i Danmark købe alkohol med en alkoholprocent på op til 16,5 procent i detailhandlen.

* Det kan for eksempel være øl, vin, cider og produkter som gajolshots.

* De 16-årige må dog ikke få serveret alkohol på caféer og barer. Det må de først, når de er fyldt 18 år.

* Her får de unge også lov til at købe stærkere alkohol med en alkoholprocent over 16,5 procent - for eksempel vodka.

* Det er sælger, der har ansvaret for, at der ikke sælges alkohol til mindreårige i butikker, restauranter og kiosker.

Kilder: Alkohol Samfund, Ritzau.

/ritzau/