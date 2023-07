16 flyveklare storkeunger er det højeste antal i over 30 år

16 storkeunger spiser sig i disse dage store og stærke og gør klar til at forlade rederne om en måneds tid.

Det oplyser storkeekspert Hans Skov fra foreningen storkene.dk.

- Overordnet ser det godt ud. Vi har haft ti storkepar, hvoraf seks er lykkedes med at få unger.

- 16 unger ser ud til at blive flyvefærdige, og det er det højeste antal siden 1991, siger han.

Storkeungerne er kommet til verden i Sønderjylland, Gundsølille på Sjælland og - som noget nyt - på Djursland.

For første gang siden 1965 er Djursland kommet på landkortet over ynglende storke.

Seks unger er det blevet til i reder i henholdsvis Revn og Ramten.

- Det er ret vildt, at der efter 58 år igen flyver storkeunger fra Djursland, siger Hans Skov.

Vejret har ellers ikke gjort det let at være stork i år, forklarer han.

En meget tør forsommer gjorde det vanskeligt for storkene at trække regnorme til ungerne op fra jorden.

Og nogle steder ville storkepar ikke tage imod det føde, der blev lagt ud til dem.

Det betød, at nogle storkeunger i blandt andet Kliplev i Sønderjylland døde, kort efter de var født.

Frem til 2018 var der bare to storkepar i Danmark - i Smedager i Sønderjylland og Gundsølille på Sjælland.

Men de senere år har storken for alvor vundet frem herhjemme.

Det er der en god forklaring på, lyder det fra Hans Skov.

- Det er ikke fordi, Danmark har fået en mere storkevenlig natur. Tværtimod er vi et af de mest intensivt opdyrkede lande i verden, som gør det svært for storken at være her.

- Men bestanden stiger i Vesteuropa, fordi mange storke ikke længere tager den farefulde tur til Afrika for at overvintre, men bliver i Spanien og Portugal.

Det betyder ifølge Hans Skov, at flere storke overlever, og dermed vokser den europæiske storkebestand. Det medfører, at flere storke søger nordpå for at etablere sig.

De danske storkeværter sørger for redesteder og tilskudsfodring, og det en nødvendighed, lyder det fra storkeeksperten.

- Så længe betingelserne er, som de er, skal storken have hjælp, hvis det skal gå godt. Den kan ikke klare sig over en hel sommer uden støttefodring. Det er det, der skal til for at få storkeunger på vingerne i Danmark, siger Hans Skov.

/ritzau/