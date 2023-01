16 kontakter til lægen på et år: Ældre har brug for flere speciallæger

Læge Mikkel Willum Ibsens patienter lider typisk af sygdomme som depression, demens og knogleskørhed. De kan også have hjertesvigt, lungesygdommen kol, diabetes, nyresvigt og polyfarmaci, det vil sige, at de får mange forskellige typer medicin og for meget af det.

I november åbnede Mikkel Willum Ibsen, 34 år, sin egen praksis i Slangerup i Nordsjælland og blev Danmarks kun anden privatpraktiserende speciallæge inden for ældresygdomme, såkaldt geriatri.