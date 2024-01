16 lokalprofiler er imod plan om Nye Borgeliges endeligt

Det er stadig for tidligt at skrive Nye Borgerliges nekrolog, og hvis det står til 16 lokalprofiler i partiet skal den slet ikke skrives.

Ifølge en rundspørge, foretaget af DR, er det blot ni formænd fra partiets lokalforeninger, der åbent erklærer sig enig i Pernille Vermunds indstilling om at opløse partiet.

I modsætning er 16 af de 56 formænd uenige.

DR har rakt ud til samtlige 56, hvor af de har været i kontakt med 48. Af dem er 23 fortsat uafklarede eller har ikke ønsket at udtale sig til mediet.

Partiformand Pernille Vermund meddelte onsdag, at hun har anbefalet at opløse partiet til partiets hovedbestyrelse.

For at Nye Borgerlige kan blive opløst, skal der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger. To tredjedele af de stemmeberettigede skal begge gange stemme for at opløse partiet.

