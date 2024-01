16 milliarder fordeles til luftværn og droner i forsvarsdelaftale

Den brede kreds af partier bag forsvarsforliget har torsdag aften indgået den første delaftale i forliget.

Delaftalen er blevet præsenteret af forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og partiernes forsvarsordførere i Forsvarsministeriet.

I alt afsætter delaftalen omkring 16 milliarder kroner ud af den samlede ramme i forsvarsforliget frem mod 2033 på 155 milliarder kroner, fremgår det af aftaletekst.

- Vi begynder at investere i de mange ting, der er brug for i dansk forsvar. Det er investeringer i aktuelle militære kapaciteter, for eksempel anskaffelse af droner, siger Troels Lund Poulsen på et pressemøde.

- Det er også en fastholdelses- og rekrutteringspakke, så vi kan sikre, at vores medarbejdere har lyst til at være del af Forsvaret i fremtiden.

Over halvdelen af de 16 milliarder kroner går til militære kapaciteter. Det er eksempelvis anskaffelse af kortrækkende luftværn til hærens brigade samt nærluftforsvarsmissiler til søværnets skibe.

Det drejer sig også om indkøb af langtrækkende droner, der blandt andet kan overvåge i Arktis og Nordatlanten.

Med de samlet 9,7 milliarder kroner til militære kapaciteter skal Danmark i højere grad leve op til krav fra Nato, fremgår det.

3,5 milliarder prioriteres i delaftalen til rekruttering, fastholdelse og uddannelse. Blandt andet skal der kunne ansættes militære lærlinge med løn.

En andel del af aftalen er en såkaldt akutpakke, der skal håndtere "de påbud, der er relateret til Forsvarets bygninger". Flere medier har beskrevet Forsvarets nedslidte kaserner med skimmelsvamp på vægge, iskolde brusebade og toiletter, der ikke kan trække ud.

Af aftaleteksten fremgår det dog ikke, hvor mange penge der afsættes i akutpakken. Men "yderligere prioriteringer på ejendomsområdet i 2024 og 2025 skal drøftes i forligskredsen", lyder det.

Den samlede ramme i forsvarsforliget er i delaftalen blevet løftet med 4,9 milliarder fordelt på 2028 og 2029. Den lyder nu på 155 milliarder kroner.

Dermed "genbekræfter" partierne, at Danmark efterlever Nato-målsætningen om at anvende mindst to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar og sikkerhed, lyder det i aftalen.

Torsdagens delaftale er blevet indgået efter et par måneders forsinkelse. Oprindeligt var planen, at den skulle være landet i november.

Troels Lund Poulsen siger videre på pressemødet, at næste delaftale vil kigge på, hvordan en ny model for værnepligt skal se ud. Forhandlingerne om anden delaftale begynder i februar.

