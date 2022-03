1,6 millioner logins for at se årsopgørelsen siden fredag

Muligheden for at tjekke årsopgørelsen for 2021 har fået mange danskere til at klikke sig ind for at se, om de har penge til gode eller skal af med flere penge i skat.

En opgørelse Skattestyrelsen foretaget klokken syv søndag morgen viser, at der nu er logget på TastSelv 1.651.899 gange siden fredag aften, hvor der blev åbnet for at se årsopgørelserne.

Det betyder ikke nødvendigvis, at der også er 1,6 millioner personer, der har forsøgt at logge ind, da de samme danskere kan være logget ind flere gange.

- Det ligger nogenlunde på niveau med sidste år på samme tid, forklarer Jan Møller Mikkelsen, der er underdirektør i Skattestyrelsen og føler datatrafikken tæt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden fredag har borgere foretaget 366.580 ændringer i deres årsopgørelse. På samme tidspunkt sidste år var der foretaget 462.000 ændringer.

- Generelt er det typisk kørselsfradraget, der bliver ændret i, fordi mange transporterer sig mere end 24 kilometer til og fra arbejde, siger han.

Baggrunden for de færre ændringer i årsopgørelserne kan Jan Møller Mikkelsen ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Han minder om, at der på skattestyrelsens hjemmeside findes en fradragstest, som man kan benytte sig af, hvis man vil se, om man har fået alle fradrag med på sin årsopgørelse.

Da alle ikke kan logge på systemerne samtidigt, har det givet anledning til en del ventetid i løbet af særligt lørdag. Her var ventetiden op mod tre en halv time, men ventetiden var søndag formiddag reduceret til en halv time.

- Vi forventer, at ventetiden vil stige i løbet af søndag i takt med at flere vågner, siger Jan Møller Mikkelsen.

Han anbefaler, at man logger på i de tidlige morgentimer eller sene aftentimer, hvis man vil undgå lang ventetid.

Sidste år blev der foretaget 2,8 millioner login i løbet af den første weekend, der egentligt kun er at betragte som en testperiode.

Det forventes, at tre fjerdedele skal have tilbagebetalt overskydende skat, mens den sidste fjerdedel har en restskat, der skal betales.

Man kan ændre i sin årsopgørelse for 2021 frem til 1. maj.

/ritzau/