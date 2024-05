1,6 millioner skal have fornyet det blå sygesikringskort

Sommerferien nærmer sig så småt, og derfor opfordrer Udbetaling Danmark til, at man tjekker udløbsdatoen på sit blå sygesikringskort, hvis man skal til udlandet på ferie.

4,6 millioner danskere har et blåt sygesikringskort, og op mod 1,6 millioner kort skal udskiftes i år.

Og da der kan være leveringstid på kortet, er det bedst at få bestilt et nyt kort, inden det er for sent.

- Leveringstiden på det Blå EU-sygesikringskort er to til tre uger. Så har man aktuelle rejseplaner, er det en god idé at bestille kort til hele familien i god tid inden sommerferien, siger Kristine Steenhuus, der er koncerndirektør i Udbetaling Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det blå sygesikringskort dækker sundhedsydelser i EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz på samme vilkår som borgerne i det land, man rejser i.

Det gælder i fem år, og eftersom mange fik kortet udskiftet i 2019, er der en hel del kort, der står til at skulle fornyes.

- Hvis danskerne derfor sørger for at genbestille de kort, der udløber i år, inden afrejse, kan de altså fortsætte med at rejse trygt i de lande, hvor kortet dækker, siger Kristine Stenhuus.

Hun understreger dog også, at der ikke nogen grund til at forny kortet, hvis man ikke skal rejse i år.

Fordi kortet som nævnt kun giver ret til de samme sundhedsydelser som borgerne i det land, man besøger, bør man ifølge Kristine Steenhuus sætte sig ind i reglerne i det pågældende land og eventuelt supplere med en rejseforsikring.

Hvis man selv skal lægge ud for behandlingen, er det Styrelsen for Patientsikkerhed og regionerne, der står for refusion af udgifterne.

/ritzau/