16 personer behandlet med øjenskader efter nytårsfejring

Antal øjenskader efter nytår er på niveau med gennemsnittet. To formodes at miste synet helt eller delvist.

Øjenafdelingerne på landets sygehuse har nytårsaften og nat behandlet 16 personer med øjenskader.

Det fortæller Ulrik Correll Christensen, der er overlæge på øjenafdelingen på Rigshospitalet i Glostrup.

Han har indsamlet tal fra hele landet, der også tæller øjenafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Næstved.

- Efter en meget rolig aften sidste år er det tilbage på et normalt, gennemsnitligt niveau, siger han.

Ved indgangen til 2021 blev der behandlet 12 personer med øjenskader, men det er altså højere denne gang. Der er i snit 15-16 øjenskader nytårsaften og -nat.

- Det er en helt ekstraordinær situation på øjenafdelingerne nytårsnat. Det er slet ikke noget, vi ser til daglig, siger overlægen.

Der er flere lighedstegn mellem dem, der har været forbi skadestuen med øjenskader, fortæller han.

- 15 ud af de 16 har ikke anvendt sikkerhedsbriller. Og så er 15 ud af 16 også drenge eller mænd under 50 år, siger Ulrik Correll Christensen.

Af dem er to ud af tre mellem 10 og 30 år, så det er altså hovedsageligt unge mænd, som er blevet behandlet for øjenskader.

- Det vigtigste er at følge de almindelige råd, når der affyres fyrværkeri. Brug sikkerhedsbriller og hold god afstand til det, siger overlægen.

To af skaderne er så alvorlige, at de tilskadekomne forventes at miste synet helt eller delvist, fortæller han.

/ritzau/