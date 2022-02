1604 indlagte med corona er det hidtil højeste under epidemien

Det seneste døgn har 40.600 personer fået at vide, at de er smittet med covid-19.

Yderligere 40.600 personer er det seneste døgn testet positive for covid-19, viser tal fra Statens Serum Institut torsdag.

De smittede er fundet på baggrund af 130.273 PCR-prøver. Det betyder, at 31 procent af de testede har vist sig at være smittet.

2158 af de smittede har tidligere været inficeret med coronavirus.

Ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet Åse Bengård Andersen forventer, at coronasmitten snart vil falde i Jylland.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Bølgen er ved at være toppet i Jylland, ligesom vi allerede har set det på Sjælland, siger hun.

Antallet af indlagte med corona er det seneste døgn steget med 106 til 1604. Det er det hidtil højeste antal under epidemien.

Med til billedet hører, at covid-19 i mange tilfælde ikke er hovedårsagen til indlæggelsen.

I uge 3 i januar var cirka 55 procent af patienterne indlagt på grund af covid-19, mens de øvrige var indlagt på grund af andre sygdomme, fremgår det fra en ugentlig tendensrapport fra SSI.

På intensivafdelingerne er der 31 patienter med corona, og heraf får 14 hjælp til at trække vejret af en respirator.

Åse Bengård Andersen glæder sig over, at der ikke er flere coronapatienter, der har behov for behandling på intensiv, men derfor kan smitten stadig få negative konsekvenser for de ramte.

- Corona er stadig ikke en fornøjelse at få. Selv om man ikke bliver indlagt med corona, kan smitten alligevel skubbe til anden sygdom, så man må indlægges, siger hun.

Der er yderligere 44 coronarelaterede dødsfald. Covid-19 er ikke nødvendigvis dødsårsagen.

Seruminstituttet har tidligere estimeret, at cirka en tredjedel af dødsfaldene skyldes andre årsager end covid-19.

Antallet af coronatilfælde i den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut nåede den hidtidige top onsdag i sidste uge med 55.120 nye tilfælde.

Siden har der været en nedadgående tendens, både når det gælder nye smittetilfælde og antal testede på daglig basis.

Åse Bengård Andersen mener, at man nogle steder i landet nærmer sig flokimmunitet.

- Der har været mange smittede i de østlige regioner. Virus har der svært ved at finde nogen at bide på. Vi ser begyndende flokimmunitet på Sjælland, siger hun.

/ritzau/