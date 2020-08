165 nye smittetilfælde - næsthøjeste antal i månedsvis

Antallet af nye smittetilfælde fra torsdag til fredag er det næsthøjeste antal siden slutningen af april.

Der er registreret 165 nye smittetilfælde i Danmark fra torsdag til fredag. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af nye smittetilfælde er det næsthøjeste antal på én dag, som er registreret siden slutningen af april.

Tallet skal dog - når man sammenligner med tallene i starten af udbruddet - ses i lyset af, at der i dag bliver testet langt flere end i foråret.

Det seneste døgn alene er der kommet prøvesvar fra 22.029 personer.

Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme og overlæge på Rigshospitalet, er forholdsvis fortrøstningsfuld på bagkant af fredagens smittetal.

- Vi er i en situation, hvor det hurtigt vil kunne gå i den forkerte retning, men lige nu er det især de yngre, der bliver smittet, og det er ikke i sig selv bekymrende.

- Det er kun i den situation, at de bringer smitten videre til den ældre og mere sårbare del af befolkningen. Så det handler om at holde afstand og have god hygiejne, siger Jens Lundgren.

77 af de nye smittetilfælde er i Aarhus, som er ramt af et udbrud af virusset. I Silkeborg, som også er på myndighedernes radar, er der seks nye tilfælde.

Aarhus er den kommune i landet med flest smittede over den seneste uge, mens Silkeborg er nummer to.

- Aarhus har ikke klaret frisag endnu. Derfor virker det som et fornuftigt tiltag af aflyse festugen, selv om den først skulle starte om to uger, siger Jens Lundgren.

Til gengæld er der ingen nye smittede i Ringsted, hvor et udbrud er udsprunget fra Danish Crowns slagteri i byen.

Til gengæld oplever en række kommuner i nærheden af København stigende smitte.

Det gælder blandt andet Høje-Taastrup og Hvidovre, som begge har haft mellem 30 og 40 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge.

I Brøndby, Albertslund, Hvidovre og Gentofte har der været mellem 20 og 30 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge.

- Der begynder at tegne sig et billede af småudbrud i kommuner, som er socialt belastede.

- Det kræver en god indsats af myndighederne - herunder rigtig god kommunikation, som alle borgere kan forstå - og skærpet indsats fra alle borgere i forhold til at overholde retningslinjerne og at blive testet, siger Jens Lundgren.

Derudover viser tallene, at antallet af indlagte er steget med en enkelt, så der samlet set er 14 indlagte på landets sygehuse, der er smittet med coronavirus.

Der er ingen nye dødsfald registreret det seneste døgn. Samlet har Danmark haft 621 dødsfald siden begyndelsen af marts.

