1660 nye tilfælde med coronasmitte det seneste døgn

Det seneste døgn har 1,71 procent af alle coronatest været positive. Det er laveste positivprocent længe.

Det seneste døgn er der registreret 1660 nye smittetilfælde i 96.905 test.

Det viser den seneste daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI), der er offentliggjort fredag eftermiddag.

Over fire millioner danskere er nu blevet testet mindst én gang for coronavirus, hvilket er over to tredjedele af befolkningen.

Helt præcist er 4.008.497 forskellige personer blevet testet.

Andelen af positive svar i forhold til antallet af test giver fredag en positivprocent på 1,71. Det er den laveste positivprocent siden 28. november, hvor 1,63 procent af testene var positive.

En anden ting er, at positivprocenten nu er faldet seks dage i træk. Den steg senest fra 1. januar til 2. januar.

Epidemiens udvikling går derfor i den rigtig retning, men der er et vigtigt forbehold.

Det vurderer Nina Weis, professor og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.

- Udviklingen er måske ved at stagnere og er bedre under kontrol, end den var før jul.

- Det man kan sige, er, at vi er cirka en uge fra nytår, så det er for tidligt at sige, at alt er under kontrol. Vi har endnu ikke set, hvis der er sket smitte under nytår, siger Nina Weis.

Hen over det seneste døgn er der registeret coronarelaterede 30 dødsfald. Det betyder, at siden marts er i alt 1517 døde, mens de har været coronasmittet.

Det er fjerde dag i træk, at der er over 30 dødsfald.

- Det er svært at se så mange, der afgår ved døden på baggrund af en infektionssygdom. Det er vi ikke vant til og kommer aldrig til at vænne os til. Det er meget opslidende - især for de pårørende, men også for personalet på hospitalerne.

Fredagens opgørelse viser, at antallet af patienter indlagt med coronavirus er steget med tre personer til 864. Af dem er 138 indlagt på intensivafdeling, og heraf får 79 hjælp af en respirator.

I forhold til det samlede antal coronaindlagte faldt det forud for den seneste opgørelse tre dage i træk. Det skete fra 4. januar, hvor der var i alt 964 indlagte. Det er det hidtil højeste under hele coronapandemien.

Danmark er i fuld gang med at vaccinere mod coronavirus. Fredag er 102.092 blevet vaccineret, hvilket svarer til 1,75 procent.

