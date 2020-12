1694 personer i hovedstaden er blevet vaccineret søndag

Alle beboere på plejehjem i Region Hovedstaden forventes at have modtaget første vaccine 14. januar.

I Region Hovedstaden er i alt 1694 personer blevet vaccineret søndag, som var første dag, der blev givet stik mod coronavirus i Danmark. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Beboere på plejehjem i Ishøj, Herlev og København er blandt de første til at få det lille stik. Også frontpersonale på covid-afsnit og intensivafdelinger på regionens hospitaler er blevet vaccineret søndag.

Det forventes, at alle beboere på regionens plejehjem har modtaget første vaccine 14. januar, lyder det.

Alle skal have to doser af vaccinen, og regionen forventer at gå i gang med den anden vaccinerunde 17. januar.

Ifølge Jonas Egebart, som er lægefaglig vicedirektør på Nordsjællands Hospital og formand for regionens taskforce for vaccinen, er alt gået godt.

- Vi har taget et lille, men vigtigt første skridt. Nu skal vi hurtigst muligt ud til de mange ældre på regionens plejehjem, som stadig venter på en vaccine.

- Vi tager først plejehjemmene i de kommuner, hvor der har været størst smittetryk – og i starten af næste uge melder vi en endelig plan ud, lyder det i pressemeddelelsen.

