17 hovedstadskommuner begrænser besøg på plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed får 17 hovedstadskommuner til at indføre restriktioner på plejehjemsbesøg.

17 kommuner i hovedstadsområdet er i fuld gang med at finde forårets plakater om besøgsrestriktioner på plejehjemmene frem. Styrelsen for Patientsikkerhed gav dem sent fredag eftermiddag påbud om omgående at genindføre restriktionerne.

Det skriver TV2 Lorry.

De 17 kommuner, der nu rammes af delvise besøgsforbud, er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Meldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed kom fredag eftermiddag, og Gladsaxe Kommune har for eksempel nået at få følgende sætning med på sin hjemmeside:

- Styrelsen for Patientsikkerhed har 11. september bedt Gladsaxe Kommune om at lukke alle plejeboliger i kommunen for besøg med omgående varsel.

Rødovre Kommune er også blandt de berørte kommuner. Kommunen skriver:

- Kommunalbestyrelsen har i dag, som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, indført midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejehjem med videre. Restriktionerne gælder foreløbigt frem til 1. oktober 2020.

Restriktionerne i de 17 kommuner medfører, at alle besøg som udgangspunkt skal foregå udendørs. Der kan dog gøres undtagelser i kritiske situationer, ligesom besøg kan foregå indendørs, hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

I en skrivelse til de 17 kommuner understreger Styrelsen for Patientsikkerhed, at påbuddet gælder "med øjeblikkelig virkning" og senest frem til 1. oktober.

- Ophævelse vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt, skriver styrelsen.

/ritzau/