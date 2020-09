17 verdensmål er blevet til 197 målepunkter

* De 17 verdensmål blev vedtaget af verdens ledere på FN’s Generalforsamling i 2015 for at sikre en udvikling frem mod en langt mere bæredygtig verden i 2030.

* Til at udmønte verdensmålene har Folketinget etableret 2030-netværket, der består af 69 folketingsmedlemmer og har tidligere finansminister Kristian Jensen (V) som formand.

* 2030-netværket etablerede i juni 2017 2030-panelet, der ifølge panelet selv består af "23 stærke profiler".

* Panelet har mødtes seks-otte gange årligt og har på baggrund af 6000 indsamlede input fra workshops og fra førende eksperter lavet rapporten "Gør verdensmål til vores mål".

* Rapporten behandler hvert af de 17 verdensmål og 167 delmål og opstiller samlet 197 konkrete, danske målepunkter. De skal gøre det muligt for Danmark at måle, om der sker en bæredygtig udvikling inden for de enkelte verdensmål frem mod 2030.

Kilde: Folketinget, 2030-panelet.

/ritzau/