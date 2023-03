1700 velfærdsuddannede fleksjobbere gik ledige i 2022

Der mangler sygeplejersker, sosu'er, pædagoger og lærere i Danmark.

Alligevel gik 1700 velfærdsuddannede fleksjobbere ledige i 2022.

Det skriver Dagbladet Information på baggrund af en kortlægning lavet af Arbejdernes Erhvervsråd for Danske Handicaporganisationer.

Det svarer til, at 14 procent af de velfærdsuddannede danskere, der var godkendt til fleksjob, gik ledige.

Jobcentrene er det seneste år lykkedes med at få flere fleksjobbere i arbejde end nogensinde før, viser kortlægningen.

Derfor undrer det også projektleder på Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse Thomas Bredgaard, at mange fleksjobbere med en velfærdsuddannelse gik ledige.

- Det springer i øjnene, at det er velfærdsfagene som samtidig med, at de har rekrutteringsudfordringer, også har den højeste ledighed blandt fleksjobbere. Det viser, at der er et uudnyttet arbejdspotentiale her, siger han til Information

Han vurderer, at der i nogle velfærdsfag kan være så travlt, at ledelsen ikke ser potentialet ved at få ekstra hænder.

En af de velfærdsområder, hvor mange af de fleksjobgodkendte går ledige er de pædagoguddannede.

Her viste kortlægningen, at 12 procent gik ledige det seneste år.

Formand for lederforening i pædagogernes fagforening (Bupl) Eva Munck Immertreu fortæller til Information, at pressede normeringer og få voksne i daginstitutioner kan være årsag til, at lederen på de enkelte steder skal vurdere, om man kan tåle at ansætte en, der har nogle begrænsninger i deres funktion.

Til trods for pressede normeringer vurderer hun dog, at de fleste dagtilbudsledere er åbne over for at ansætte fleksjobbere.

Eva Munck Immertreu mener også, at funktionsnedsættelser som eksempelvis dårlig ryg kan gøre det svært at få arbejde i dagtilbud, hvor du ofte skal løfte børnene.

Fleksjobordningen er for personer med fysiske eller psykiske handicap.

Det er den enkelte kommune, der visiterer til fleksjob ved at arbejdsprøve den enkelte borger.

Sidste år var 103.910 visiteret til fleksjob. Det var knap 3.870 flere end i 2021, viser kortlægningen fra Danske Handicaporganisationer.

/ritzau/