1715 danskere er nu testet positiv for coronavirus

Det er primært personer med symptomer, som er testet for coronavirus. Derfor regnes der med stort mørketal.

Antallet af danskere, som er testet positiv for coronavirus, stiger fortsat.

En opdatering af antallet af smittede viser onsdag formiddag, at der er registreret 1715 tilfælde. Tirsdag var 1577 personer konstateret smittet med coronavirus.

Det fremgår af tal fra Statens Serum Institut.

Der formodes at være store mørketal, da det indtil videre kun har været personer med stærke symptomer, der er blevet testet.

14.870 er indtil videre blevet testet for coronavirus.

Derfor kan der være mange med milde eller ingen symptomer, som er smittet, men ikke registreret i statistikken.

Onsdag formiddags smittetal er opdateret klokken 10.00. Antallet af indlagte og døde med coronavirus er ikke endnu opdateret onsdag.

Ifølge de seneste tal, som er opdateret tirsdag, er 301 indlagt, mens 32 er døde, mens de har været smittet med coronavirus.

Det har flere gange lydt fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, at lande skal teste mere for at få bugt med det smitsomme virus.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har dog udtalt, at WHO's opfordring ikke er møntet på Danmark.

Det har han siden beklaget, og på tirsdagens pressemøde om status på coronaudbruddet lød det fra Søren brostrøm og sundhedsminister Magnus Heuncike (S), at de er enige om, at flere skal testes.

/ritzau/