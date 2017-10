18 kæmpestore tun er mærket med elektronisk sladrehank

Elektronisk mærkning skal give viden om, hvad der får de blåfinnede tun til at komme til Danmark.

Den store blåfinnede tun er tilbage i danske farvande efter mere end 50 års fravær.

Men tunen er en sjælden gæst i Danmark, og for at få mere viden om hvad der får fisken til at komme her, er det lykkedes at sætte elektroniske data-opsamlere på ryggen af 18 tun i Danmark og Sverige.

DTU Aqua, SLU Aqua og WWF Verdensnaturfonden har i samarbejde med en en række sportsfiskere mærket de 18 tun, der ligger i vægtklassen 130 til 300 kilo.

Det er første gang nogensinde, at blåfinnede tun er blevet mærket i Danmark og Sverige.

Ifølge professor Brian MacKenzie fra DTU Aqua, er det "fantastisk", at det er lykkedes.

- Nu venter vi i spænding på, at dataene sendes tilbage til os, så vi kan blive klogere på, hvorfor tunen er vendt tilbage til Danmark og Sverige, og hvad vi kan gøre for at beholde tunen i vores farvande, siger han.

De elektroniske mærkninger svarer lidt til den sorte boks i et fly. De registrerer tunenes svømmedybde samt havtemperatur og lysforhold.

Om cirka et år vil mærkningerne automatisk løsrive sig fra fiskene og sende de indsamlede data tilbage til forskerne via satellit.

Dataene vil afsløre fiskenes færden og forhåbentlig vise, hvor de gyder og finder føde. Den ny viden skal munde ud i forslag til, hvordan man kan udvikle og beskytte den sårbare tun-bestand.

Ifølge generalsekretæren i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg, håber man, at dataindsamlingen giver mulighed for at rette op på den overfiskning og dårlige fiskeforvaltning, der har været årsag til, at tunen 1960'erne forsvandt fra farvandene.

- For 50 siden var den blåfinnede tun en fast bestanddel af den danske havnatur. Men på grund af dårlig fiskeriforvaltning forsvandt tunen fuldstændigt fra vores farvande.

- Nu har vi en enestående chance for at rette op på den fejl. Hvis vi kan bevare tunen i Danmark, genopretter vi ikke kun vores natur – vi bringer også en ikonisk art tilbage til de fødekæder, hvor den hører hjemme, siger Bo Øksnebjerg.

De 18 tun er blevet fanget af sportsfiskere med erfaring i big-game-fiskemetoder for at sikre, at fiskene blev behandlet så nænsomt som muligt.

Mærkningen blev foretaget af eksperter, som er uddannet i at mærke netop tun.

/ritzau/