18 kommuner med økonomiske udfordringer får tildelt særtilskud

50 kommuner har søgt om særtilskud for næste år. 18 af dem får nu del i pulje på 650 millioner kroner.

18 kommuner kan næste år se frem til at få en hjælpende hånd.

De har nemlig det tilfælles, at de alle får del i et særligt tilskud fra en ekstraordinær stor pulje på 620 millioner kroner.

Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse tirsdag.

I år er puljen ekstraordinært vokset med 250 millioner kroner som følge af en aftale om kommunernes økonomi for næste år, lyder det videre.

- Med årets økonomiaftale når vi op på et ekstraordinært højt niveau for særtilskud i 2023 på mere end 600 millioner kroner, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) i meddelelsen.

- Jeg håber, at de 18 kommuner bruger denne mulighed til at investere i tiltag, der kan understøtte en langsigtet forbedring af deres økonomiske situation, lyder det.

Kriterierne for at kunne søge om særtilskud for næste år var blevet meldt ud på forhånd.

De tæller demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer, skriver ministeriet i meddelelsen.

Lolland Kommune modtager flest penge fra puljen. Næste år modtager kommunen 195 millioner kroner.

Bornholm og Langeland følger efter med tilskud på henholdsvis 82 og 60 millioner kroner.

En stor del af de 620 millioner kroner er i forvejen blevet tildelt kommunerne Lolland, Langeland og Læsø. I foråret blev der indgået aftaler med disse kommuner om udviklingspartnerskaber med tilskud for årene 2022-2025.

I alt har 50 kommuner søgt om særtilskud for næste år. 21 af dem har fået lånedispensation til en pulje på 200 millioner kroner.

Pengene skal ses som et supplement til et udligningssystem, som hvert år fordeles mellem alle landets kommuner.

/ritzau/