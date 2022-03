18 organisationer deler pengene fra Ukraine-støttekoncert

Lørdag vil formentlig mange tusinde mennesker stimle sammen i landets fem største byer for at vise deres opbakning til ukrainerne.

Her går DR og TV 2 nemlig sammen om en støttekoncert under navnet "Sammen for Ukraine".

Det vil under showet være muligt at donere penge til ofrene for krigen, hvor 18 nødhjælpsorganisationer vil få del i det indsamlede beløb. Heriblandt Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Red Barnet.

Charlotte Slente, generalsekretær hos Dansk Flygtningehjælp, repræsenterer nødhjælpsorganisationerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi synes, at støttekoncerten er en glimrende lejlighed til at vise solidaritet og være til stede i forhold til den virkelig voldsomme katastrofe, der udspiller sig i Ukraine.

- Vi håber selvfølgelig, som de 18 organisationer, der er bag, at få gavn af de midler, der bliver samlet ind. At der bliver samlet midler ind, der kan komme ukrainerne til hjælp.

Hun fortæller videre, at man lige nu regner med, at omkring 12 millioner mennesker i Ukraine har brug for nødhjælp.

Dertil kommer de 2,5 millioner, der er flygtet fra landet.

- Det her er en situation, som vi kun har set begyndelsen på. Vi må forvente, at de humanitære behov fortsat vil stige i de kommende uger og måneder. Så der er behov for alle gode bidrag.

Det indsamlede beløb fordeles mellem de 18 organisationer efter en fordelingsnøgle.

En tredjedel fordeles ligeligt, mens to tredjedele fordeles efter organisationernes evne til selv at samle penge ind.

Pengene vil gå til en lang række formål.

- De organisationer, der står bag det her, arbejder både inde i Ukraine og uden for med forskellige typer af aktiviteter, siger Charlotte Slente.

- Det går fra basal humanitær nødhjælp som fødevarer, vand, husly, beskyttelsesmateriale, lægehjælp, adgang til psykologisk førstehjælp og så til på længere sigt at hjælpe til at forbedre den infrastruktur, der er blevet ødelagt af krigen.

Også børn, herunder dem har mistet eller er kommet væk fra deres forældre, vil få gavn af pengene.

Showet bliver sendt klokken 19:30 fra Rådhuspladsen i København og kan ses live på de to tv-kanaler. Samtidig er det muligt at følge med på storskærme i Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

Mads Langer, Hjalmer og Peter Sommer er blandt de 17 musikere.

/ritzau/