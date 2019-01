18 patienter smittet med tuberkulose fra sygehus

Der er fundet tuberkulose hos 18 patienter fra Aalborg Universitetshospital. Sygdommen er dog ikke i udbrud.

18 patienter på Aalborg Universitetshospital er blevet smittet med tuberkulose.

Det skriver DR P4 Nordjylland.

I december blev der konstateret tuberkulose hos en medarbejder på sygehuset, hvorefter 440 patienter blev undersøgt for sygdommen.

Det er i den forbindelse, at smitten er konstateret.

- De 18 patienter, som vi har konstateret smittede, er ikke syge, fortæller lægefaglig direktør Michael Bräuner Schmidt fra Aalborg Universitetshospital til DR P4 Nordjylland.

- De har sovende tuberkulose i kroppen og er sat i antibiotikabehandling. Det betyder, at de er på vej til at få fjernet smitten fra kroppen.

Det store antal smittede får hospitalet til at udvide undersøgelsen af patienter, der har været i kontakt med den medarbejder, der var ramt af tuberkulose.

Konkret skal yderligere 339 patienter tjekkes for sygdommen. De, der er indkaldt til undersøgelse, er ifølge Michael Bräuner Schmidt alle, der har den mindste risiko for at være smittet.

Generelt skal borgere og besøgende på Aalborg Universitetshospital ikke være bekymrede for at blive ramt af tuberkulose, lyder det.

I forbindelse med den første undersøgelse blev Aalborg Universitetshospital kontaktet af en del borgere, der var usikre på, hvordan de skulle forholde sig.

Derfor er der nu oprettet en telefonisk hotline. Her tager en sygeplejerske imod opkald fra borgere på telefon 97 66 04 70 på alle hverdage mellem klokken 13 og 15, så længe der vurderes at være behov for vejledning.

Tuberkulose skyldes smitte med en bakterie. Sygdommen kan forekomme i mange af kroppens organer, men det er kun personer med tuberkulose i lungerne, der kan smitte andre. I så fald sker det ved hoste.

Raske personer er sjældent i fare for at blive syge af tuberkulosebakterien. Hvis man er svækket af en anden sygdom, er der større risiko for at blive syg.

/ritzau/