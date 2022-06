180 evakuerede afghanere forlader Danmark til fordel for USA

USA har inviteret afghanere, der arbejdede for USA i Afghanistan, til at komme til USA og få permanent ophold.

180 afghanere, der blev evakueret til Danmark fra Afghanistan i august sidste år, forlader tirsdag Danmark til fordel for USA.

Det skriver Politiken.

I starten af juni oplyste den amerikanske ambassade i Danmark, at et hold af amerikanske embedsmænd var i Danmark for at vurdere, om afghanere i Danmark skal have indrejsetilladelse i USA.

Det primære fokus for holdet af embedsmænd ville være afghanere, der har en forbindelse til USA - eksempelvis dem, der har arbejdet for USA i Afghanistan, lød det i pressemeddelelsen.

Politiken skriver, at 908 afghanere søgte ophold i Danmark efter den særlov, der blev lavet, efter at afghanerne blev evakueret til Danmark. 828 af dem fik lov at blive i landet i op til to år.

180 af de 828 har nu valgt at forlade Danmark for at flytte til USA, hvor de er blevet tilbudt permanent ophold.

Den amerikanske ambassade oplyser ifølge Politiken, at programmer i stil med det, der er blevet gennemført i Danmark, også er gennemført i en række andre lande.

/ritzau/