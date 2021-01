180.000 er vaccineret - knap 2000 har indberettet bivirkninger

De fleste bivirkninger efter vacciner er hovedpine, feber, utilpashed og smerter, det sted man er stukket.

Der er kommet 1917 indberetninger om personer, der har oplevet bivirkninger, efter at de fået vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen. Styrelsen overvåger medicin og vacciner i Danmark.

Der er vaccineret 180.000 danskere med vaccinen fra de to selskaber.

Det svarer dermed cirka til, at der er lavet en indberetning for 1 ud af 100 vaccinationer. Tallet kan ændre sig løbende, i takt med at der flere indberetninger.

Samtidig er det kun cirka en fjerdedel af indberetningerne, der er blevet behandlet af Lægemiddelstyrelsen.

Langt de fleste er milde bivirkninger som smerte ved indstiksstedet, hovedpine, utilpashed eller feber.

Der er indberettet ti alvorlige allergiske reaktioner, som har krævet hurtig behandling. De ramte personer kom hurtigt i bedring.

Det er helt normalt og forventeligt, at der opleves bivirkninger i forbindelse med vacciner. Men det er yderst sjældent, at der er alvorlige bivirkninger.

Der er indberettet 12 dødsfald med personer, der har fået vaccinen. Der er tale om ældre og svækkede borgere.

Der er ifølge Lægemiddelstyrelsen næppe sandsynligt, at vaccinen er årsagen til dødsfaldene.

/ritzau/