1813-telefon ramt af sygdom og knap en times ventetid

Sygdom og spørgsmål om podning til Region Hovedstadens 1813-telefon har skabt lang ventetid på linjen over weekenden.

Det skriver TV2 Kosmopol, der tilføjer, at median-svartiden for samtlige opkald lørdag var omkring 42 minutter.

Til mediet, skriver Region Hovedstaden, at flere borgere ringer ind om influenza og covid. Herunder hvor man kan blive podet.

- Derudover har Akutberedskabet også fået sygemeldinger denne weekend, og derfor mangler der mandskab, oplyser Region Hovedstaden til TV2 Kosmopol.

Regionen har også bekræftet over for mediet, at der ikke blot har været længere ventetid i weekenden, men også hele ugen.

Hvis man ser nærmere på 1813's egne tal, fremgår det også, at andelen af opkald, der er besvaret inden for fem minutter lørdag og søndag har ligget omkring 15 til 16 procent.

Det politiske mål er 90 procent.

1813-telefonen har af flere omgange været særlig udskældt på grund af lang svartid.

TV2 Kosmopol har tidligere beskrevet, hvordan klagerne over ventetiden har været en problematik, siden akuttelefonen blev oprettet for mere end ti år siden i 2012.

I sommeren 2022 forsøgte regionen at teste, hvor meget personale der skulle til, for at telefonen ville kunne leve op til kravene.

I en weekend var ekstra personale kaldt ind. Trods de ekstra hænder lykkedes det ikke akuttelefonen at besvare 90 procent af opkaldene inden for fem minutter, men blot 50 procent.

Det er til trods for, at kravet allerede er blevet lempet tidligere. Tidligere lød det, at 90 procent af opkaldene skulle besvares inden for tre minutter. Den grænse er sidenhen i 2022 ændret til fem minutter.

