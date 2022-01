18.261 nye smittetilfælde i Danmark - indlagte er status quo

Der er det seneste døgn registreret 18.261 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af smittede er dermed lidt lavere end de foregående dage, hvor der har været 25.000-28.000 daglige tilfælde.

De seneste smittetilfælde er fundet via 194.677 PCR-test, hvilket giver en positivprocent - andel af smittede - på 9,4. Det er det laveste i januar.

Det kan være et tegn på, at der er mere ro på epidemien efter den store stigning i antal smittede efter jul og nytår. Det mener Viggo Andreasen, som er professor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

- Det er stadig et meget højt tal, men antallet af smittede er holdt op med at stige. Derfor er det et tegn på, at vi har nogenlunde styr på epidemien. Det er i hvert fald det, vi skal håbe på, siger han.

Han bemærker, at det er meget positivt, hvis epidemien er nogenlunde stabil, samtidig med at skolerne er åbnet op igen.

- Det er meget beroligende, at børnene, som tidligere har båret meget smitte, ikke starter i skole, samtidig med at vi har en epidemi, som er i kraftig vækst, siger han.

Han pointerer dog, at det er muligt, at skolernes genåbning sætter gang i epidemien igen.

På landets sygehuse er antallet af indlagte med coronavirus det seneste døgn faldet med en til 755 patienter.

Den seneste måned er antallet af daglige smittetilfælde tre- firedoblet, i takt med at den mere smitsomme omikronvariant er blevet dominerende i Danmark.

Antallet af indlæggelser er i samme periode steget med 62 procent - altså slet ikke i samme omfang.

Da epidemien var på sit højeste sidste vinter, var der 964 indlagte med coronavirus.

Det hører med til historien, at ikke alle er indlagt på grund af covid-19.

SSI har anslået, at omkring hver fjerde coronasmittede patient i december var indlagt af andre årsager. Det ventes også at være billedet resten af vinteren.

Ifølge sundhedsvæsenet er de alligevel krævende at have indlagt, fordi de skal være isoleret, og læger og sygeplejersker skal bære værnemidler.

Der er det seneste døgn registreret ti nye coronarelaterede dødsfald. Dermed har Danmark rundet 3343 dødsfald siden marts 2020.

