18.578 er testet positive med corona det seneste døgn

Det seneste døgn er der registreret 18.561 smittede med coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De bekræftede tilfælde er fundet blandt 67.831 PCR-test. Det betyder, at godt 27 procent af PCR-testene var positive med corona.

Af de 18.561 smittede har 1053 før været testet positive for corona.

Antallet af konstaterede smittede tirsdag er blandt de laveste den seneste måned, selv om tallet er steget siden mandag.

Det samlede antal indlagte falder med 17 til 1734. Af de indlagte er 48 på intensiv, mens 16 får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Antallet af indlagte med corona på intensiv er svagt stigende, selv om det samlede antal af indlagte med corona falder.

Det er dog ikke alle indlagte, der er på hospitalet på grund af corona. Hvis man er indlagt for noget andet, men har en positiv coronatest, tælles man også med i SSI's opgørelse.

Yderligere 37 er døde, inden for 30 dage efter at de er konstateret smittede med corona. Det er ikke sikkert, at coronavirus er dødsårsagen.

SSI meldte tirsdag ud, at kontakttallet ligger på 0,7. Det betyder, at når 10 er smittede med corona smitter de samlet syv mennesker. Der er dog usikkerhed forbundet med kontakttallet.

/ritzau/