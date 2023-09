19-årig dansker vinder EM for unge forskere med raketprojekt

19-årige Martin Stengaard Sørensen har lørdag fået førstepladsen ved EM-finalen for unge forskere i alderen 14 til 20 år.

Det oplyser Unge Forskere, som er en dansk talentkonkurrence, i en pressemeddelelse.

Martin Stengaard Sørensen får førsteprisen for et projekt om køling af små raketmotorer. Han arbejder med at bruge brændstof med færre giftige kemikalier til at køle de små motorer med.

Projektet fik rosende ord fra Mariya Lyubenova, som er astrofysiker og præsident for den jury, der bedømte det.

- Det var et helt ekstraordinært projekt. Martins evne til at omsætte teori til praksis og hans interesse og nærmest grænseløse viden om og tilgang til raketvidenskab gjorde, at vi ikke var i tvivl, sagde hun umiddelbart efter kåringen i Bruxelles.

- Det er et meget stærkt projekt, og mon ikke Martin kommer til at bidrage til fremtidens raketmotorer.

Selv drømmer Martin Stengaard Sørensen om, at hans motorer i fremtiden vil blive brugt på rumfartøjer som eksempelvis satellitter. Ifølge Unge Forskere har han 3d-printet en lille prototype og testaffyret den.

Unge Forskere er Danmarks største naturvidenskabelige konkurrence. I april vandt Martin Stengaard Sørensen i kategorien Technology med raketprojektet. Det var den pris, der gav ham adgang til den europæiske konkurrence.

Siden april har han dog forfinet projektet blandt andet med flere undersøgelser og test.

Ifølge Unge Forskere var det en overrasket Martin Stengaard Sørensen, der modtog prisen.

- Jeg er ovenud glad. Det er næsten uvirkeligt og helt uventet. For der er så mange gode projekter hernede, sagde han efter kåringen.

Den 19-årige dansker, der blev student fra Odense Tekniske Gymnasium i sommer, er netop startet på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

