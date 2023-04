19-årig kvinde er ikke tilfreds med Stephensen-orlov

Den 19-årige kvinde, som har fået uønskede beskeder fra Jon Stephensen, mener ikke, at Moderaternes folketingsmedlem har fået en "alvorlig nok sanktion".

Det skriver teenageren, som er medlem af Unge Moderater, i en skriftlig kommentar til TV 2.

Stephensen søger om selvbetalt orlov fra Folketinget frem til 3. oktober. Det kom frem efter et møde mellem ham og Moderaternes ledelse mandag.

- Det må ikke blive en billet til en miniferie, skriver den 19-årige i en skriftlig kommentar til TV 2.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Som det er lige nu, har jeg svært ved at se, at han vil være i stand til at genskabe tilliden og komme tilbage som om, intet er hændt, tilføjer hun.

/ritzau/