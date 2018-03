Matador og Badehotellet viser, at 1930’ernes Danmark er godt tv-drama

TV 2 afsluttede i går femte sæson af ”Badehotellet”, en af tv-stationens største seer-successer nogensinde. Og netop 1930’erne rummer historier, der egner sig godt til drama, hvilket man også ser i DR’s ”Matador”

Der er én væsentlig ting, der er fælles for to af de største danske tv-serie-succeser nogensinde: ”Badehotellet” og ”Matador”. Begge serierne, som netop nu sendes på henholdsvis TV 2 og DR 1, foregår i 1930’erne. Og det er ikke noget tilfælde, at tv-drama, som handler om denne periode, har en særlig tiltrækningskraft på mange danskere.

1930’ernes Danmark var nemlig præget af mange flere større konflikter, end vore dages danske samfund. Og det store konfliktstof, som perioden rummer, gør det muligt at lave en spændende, dramatisk og samtidig underholdende samfundsrelateret serie.