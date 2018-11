198 ansatte står til fyring i Region Sjælland

Region Sjælland skal sige farvel til 198 medarbejdere som følge af dyrere behandlinger og medicin.

Op mod 198 ansatte i Region Sjælland skal fyres, og mange får beskeden tirsdag.

Det skriver DR Sjælland.

- Jeg tror, at mine kollegaer generelt har ret ondt i maven i forhold til det, der skal ske, siger fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne og radiograferne Susann Carlsen til DR.

Det er stigende udgifter til behandling af patienter med komplicerede sygdomme og dyrere sygehusmedicin, der er årsag til, at regionen skal spare.

Først blev det meldt ud, at op imod 317 medarbejdere stod til afskedigelse.

Mandag meddelte regionen så, at det antal er nedbragt til 198.

100 medarbejdere vil få tilbud om omplacering og ændrede arbejdsvilkår.

- Vi frygtede op til 317 afskedigelser, og lige nu er der tale om op til 198 afskedigelser. 100 vil få mulighed for at fortsætte på andre vilkår, og det håber jeg, at de vil tage imod, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i en pressemeddelelse.

Formanden for regionsrådet erkender, at der er tale om en vanskelig situation.

- Det er en svær uge, og det giver naturligvis en utryg stemning, når alle 18.000 medarbejdere ved, at der er afskedigelser på vej. Det er bestemt ikke rart, siger Heino Knudsen.

Afskedigelserne i Region Sjælland rammer hele organisationen på såvel sygehuse som i administrationen.

Fællestillidsrepræsentanten for sygeplejersker og radiografer mener ikke, at afskedigelserne kommer til at gå ud over patientsikkerheden.

- Vi er så professionelle, at vi nok skal passe vores arbejde. Der er nok nogen, der synes, de skal vente lidt på, at vi tager en klokke, fordi vi er i gang med en diskussion eller drøftelse på kontoret, siger hun til DR Sjælland.

Helle Dirksen er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Region Sjælland.

Hun mener, at fyringerne uundgåeligt vil føre til, at de tilbageværende medarbejdere skal løbe stærkere.

- Efter min bedste overbevisning kan det ikke undgå at øge arbejdspresset for medarbejderne. Allerede i dag er presset meget højt, siger hun til Ritzau.

- Det betyder, at der kan være observationer hos patienterne, man ikke får gjort, medicin man ikke får givet og patienter, der ikke bliver hjulpet på den rette måde.

- Risikoen for fejl og utilsigtede hændelser stiger, når man har mere travlt, siger hun.

