20 års krig splitter Christiansborg

Desperate afghanere, der klamrer sig til amerikanske transportfly. Babyer, som bliver løftet over folkemængden til sikkerheden i kampklædte soldaters arme. Beretninger om børn, der er blevet væk fra deres familier i Kabuls lufthavnskaos.

20 års krigsførelse i Afghanistan blev afsluttet med dystre billeder på verdens nethinde. Den smertefulde exit har sat gang i en heftig debat: Var det det hele værd? Og skal vi gøre det igen?

Op til 20-årsdagen for terrorangrebet 11. september på lørdag overvejer partierne på Christiansborg, om afslutningen i Afghanistan også er enden på langvarige kampoperationer langt fra Danmarks grænser.

- Der er ingen tvivl om, at forløbet de seneste uger giver anledning til grundig refleksion, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i et interview op til årsdagen for terrorangrebet i 2001.

Han fastslår dog, at Danmark fortsat skal og vil bidrage i verdens brændpunkter "for vores egen sikkerhed".

- Det er ikke et spørgsmål, om vi skal tage ansvar, men hvordan vi tager ansvar for vores egen sikkerhed og frihed fremadrettet, siger Jeppe Kofod.

Han peger på, at islamistisk terror fortsat vil være et område, hvor Danmark skal kunne slå først - før terroren rammer Danmark.

Også i oppositionspartiet Venstre vil man fortsat bidrage internationalt. Også med kamptropper, siger forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V).

- Danmark har ført en aktivistisk udenrigs- og forsvarspolitik i de sidste 20 år. Og det skal vi fortsætte med.

- Soldater fra Danmark er ikke sendt ud på den sidste internationale mission. Hvordan det skal foregå og i hvilket omfang, er for tidligt at sige. Men Danmark skal fortsat være en aktiv medspiller til at sikre fred og stabilitet i verden.

Lars Christian Lilleholt mener ikke, at billederne fra Vestens exit fra Afghanistan er et udtryk for, at missionen har fejlet.

- Vi har gjort en forskel i Afghanistan. Og vi kommer også til fortsat at gå ind andre steder i verden både for at sikre fred og stabilitet i verden, men også for vores egen sikkerhed, siger han.

Andre partier på Christiansborg er dog blevet mere skeptiske. Enhedslisten har hele tiden været imod missionen i Afghanistan, og det har den tumultariske exit kun forstærket.

Men også Dansk Folkeparti mener, at efterspillet kalder på en ændret politik.

De to partier er grundlæggende enige om en ting: Er der noget, som krigen i Afghanistan har lært os, så er det, at det skal være slut med militære missioner, der skal forsøge at bygge demokratier op.

Står det til DF, skal Danmark i fremtiden kun bruge militær kampkraft, når der kommer en direkte trussel mod Nato og Vesten. Det siger forsvarsordfører Søren Espersen (DF).

- I det øjeblik, at Vesten, eller Nato, er truet, så skal vi slå til militært. Men vi har ingen forpligtelse til bagefter at forsøge at føre demokrati, lyder det.

Ifølge Espersen har vi historisk set efterladt lande i en værre situation, end de var i forinden, når vi har forsøgt at demokratisere dem og efterfølgende trukket os ud.

Enhedslisten mener, at fremtidige militære aktioner skal ske gennem FN’s fredsbevarende styrker.

- Jeg kunne godt tænke mig, at man drejer mere i retning af at styrke FN til at kunne håndtere de militære interventioner, der er båret af at forhindre eksempelvis folkedrab, siger partiets forsvarsordfører, Eva Flyvholm.

I alt har cirka 12.000 danske soldater været udsendt til Afghanistan. Flere har været udsendt flere gange. 37 af dem er blevet dræbt som direkte følge af kamphandlinger, mens flere hundrede er blevet såret.

/ritzau/