20 citater om livet, døden og tro af dronning Margrethe

1. Jeg bilder mig ind, at afstanden til folk trods alt ikke er så stor. Vi er så få danskere, og der er en vis nærhed mellem os alle, uanset hvem vi er.

Interview i Weekendavisen, 16. februar 2023

2. I gamle dage var en begravelse altid noget, man samledes om, og ikke noget, man puttede under en tevarmer, om jeg så må sige.

Politiken, oktober 1976

3. Hvis man skubber døden helt fra sig, så tror jeg, den falder én i ryggen som en angst, man ikke kan holde styr på.

Fra Anne Wolden-Ræthinges bog ”Dronning i Danmark”, 1989

4. Somme tider tror jeg, at folk glemmer, at hvis man er blevet født, så skal man også dø. Sådan er det, og det er der ikke noget at gøre ved. Der er i dag næsten en fornærmethed over, at mennesker dør. Den går ikke. Sådan kan man ikke tage noget så fundamentalt og uundgåeligt.

Kristeligt Dagblad april 2000

5. Der er ikke noget at være fortvivlet over, når et gammelt menneske får en smuk død.

Fra Annelise Bidstrups bog ”Margrethe”, 2005

6. Jamen, jeg vil da egentlig gerne huskes for, at hun gjorde sig umage, og at det battede!

Fra Helle Bygums bog ”Margrethe. Mit liv i billeder”, 2010

7. Man ville ikke dø af min mad, men jeg er ikke sikker på, at man ville overleve min kørsel.

Politiken, december 1996

8. Det, jeg mener, man finder i sin kristentro, er, at man er ikke alene i det. For at sige det direkte: Man skal ikke gå alene ind i døden, for Jesus har været der selv. Det, tror jeg, er det væsentlige.

Tv-serien ”Danmarks slotte”, vist på DR1 i påsken 2016

9. For mig og min familie har det været dybt bevægende at opleve den varme og sympati, der fra alle dele af det danske samfund er strømmet os i møde i forbindelse med prins Henriks død og bisættelse.

Flere medier, februar 2018

10. Der er ingen, der ligefrem går rundt og holder døden i hånden. Jo, det kan være, at der er. Jeg har det ikke sådan. Det er noget, man dels skyder fra sig og er bevidst om.

B.T., april 2015

11. Det evige liv er ikke noget, vi kan gøre os forestilling om. For mig betyder det, at på en eller anden måde – ud over døden – dér er Gud. Vi er ikke ladt i stikken.

Kristeligt Dagblad, april 2000

12. "Det, som jeg blev så glad for, da jeg begyndte at interessere mig for kirkegang, kristendom, trosliv og teologi, var, at man godt kunne bruge sit intellekt."

Interview i Kristeligt Dagblad, 13. april 2010

13. "At jøderne i dag pludselig skal være uglesete, føle sig pressede og føle sig truet, er chokerende - for de er truet. De bærer det med stor værdighed, som de altid har gjort, men det er chokerende at være vidne til."

Interview i Berlingske Tidende, 12. april 2015

14. For mig betyder det, at på en eller anden måde - ud over døden - dér er Gud. Vi er ikke ladt i stikken. Heller ikke der. Heller ikke selv om vi skulle tro, vi var det. Det er jeg faktisk meget forvisset om. Vi er aldrig ladt endeligt i stikken."

Interview i Kristeligt Dagblad, 13. april 2010

15. Nej, jeg kan ikke gøre hvad som helst, men det kan ingen for den sags skyld. Jeg kan huske, som ganske ung, at det var en stor lettelse at vide, at der var en retning. Der var en forfærdelig masse ting, man ikke skulle kere sig om.

Interview i Weekendavisen, 16. februar 2023

16. Fordi kirke og stat hænger sammen, bliver kirken ikke til noget exceptionelt, men noget, vi bare altid kan gå til. Det, tror jeg, er meget vigtigt. Det er vigtigt, at man ved at tilhøre menigheden ikke skal vise noget særligt imponerende. Man skal ikke gå med et udråbstegn på ryggen, hver gang man er på vej til kirke.

Interview i Kristeligt Dagblad, 30. september 2016

17. Vi er nødt til at forholde os til klimaforandringerne. Konsekvenserne er ikke kun fremtid. De er her allerede, og de er voldsomme. Det er de fleste i Danmark fuldstændig klar over, selvom det har været vanskeligt for nogle af os helt at indse det. Nu må vi sammen finde håbet og viljen til at gøre noget.

I sin nytårstale 2023

18. Der tales meget om døden, men vores angst for døden er i hvert fald ikke mindre, end den har været i gamle dage.

Interview i Kristeligt Dagblad, 13. april, 2010

19. Det spændende ved tro og teologi er, at det appellerer til hjertet, men det appellerer sandelig også til intellektet, hvis man vil.

Fra Thomas Larsens bog ”De dybeste rødder”, 2020

20. Jeg kommer nok ikke i kirke fuldt så mange søndage, som jeg gjorde en overgang, men jeg prøver faktisk at komme mest muligt inden for en rimelighed. Fordi jeg gerne vil, og fordi jeg synes, at højtiderne, som er så dejlige, faktisk bliver større, når man også har taget de små søndage med.

Interview i Kristeligt Dagblad, 13. april 2010