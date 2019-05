20 danske kommuner skal danne fortrop i klimakampen

Klodens største byer skal inspirere danske kommuner til at lave mere ambitiøse klimaplaner.

Der er en verden fra Tokyos snart 38 millioner indbyggere til Assens' 6000 sjæle.

Alligevel skal Assens sammen med 19 andre kommuner rundt i landet nu med inspiration fra klodens megabyer udvikle nye og ambitiøse klimaplaner.

De 20 kommuner er udvalgt blandt 31 ansøgere til det danske klimaprojekt DK2020, som skal sætte skub i gennemførslen af Parisaftalens mål i Danmark.

Målet er at arbejde for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.

Fonden Realdania står sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank Concito bag projektet.

C40-netværket af primært globale megabyer blev stiftet i 2005 og har forpligtet sig til at mindske klodens udslip af drivhusgasser.

Den blandede flok af 20 danske kommuner skal lære af verdens millionbyer i DK2020-projektet. De er udvalgt blandt 31 ansøgere.

I Assens ser formanden for Teknik, Miljø og Plan, Dan Gørtz (V), frem til samarbejdet.

- Selv om vores største by kun er på 6000 indbyggere, så kan vi jo alle på kloden som privatpersoner og kommuner og virksomheder gøre noget, siger han.

- Jeg tror, vi blandt andet kommer til at lave nogle tiltag sammen med vores nabokommune Middelfart, som er den anden fynske kommune af de 20 udvalgte.

Han peger blandt andet på et lavpraktisk tiltag som at lade cykelstier løbe ind over kommunegrænserne.

- Det vil gøre det mere realistisk for borgerne i dagligdagens transport at vælge cykler og elcykler, som jo er meget bedre for klimaet end at køre i bil.

Administrerende direktør Jesper Nygaard fra Realdania er glad for den store interesse fra de danske kommuner for at tage et ansvar for klimaet.

- Det er vigtigt, at verdens megabyer gør noget i forhold til klimaet. Men dem er der jo ikke så mange af, mens der er virkelig mange byer på kloden, der har under 1000 indbyggere, siger han.

- Så da 70 procent af verdens CO2-udledning kommer fra byer, så vi er nødt til at gøre noget i både de kæmpestore og mindre byer.

/ritzau/