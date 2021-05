20 ingeniører tager hul på ordning med skrottede vacciner

Siden fredag har flere end 10.000 mennesker skrevet sig op til en lægekonsultation, oplyser Practio.

20 ansatte i ingeniørvirksomheden Lowenco kan blive de første til at få grønt lys til at modtage en af de skrottede coronavacciner gennem den nye tilvalgsordning.

Det fortæller Jonas Nilsen, der er medstifter af selskabet Practio.

- Vi starter lørdag med de første lægekonsultationer med Lowencos 20 ansatte. De bliver så stukket i morgen, siger han.

Practio har fået opgaven med at vaccinere danskere med AstraZeneza og Johnson Johnson-vaccinerne, der ikke længere er en del af det officielle vaccineprogram.

Lægekonsultationerne skal afgøre, hvorvidt det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt for den enkelte at modtage en af de to vacciner.

De 20 ansatte har sagt ja til den frivillige vaccineordning, fordi de skal til Indien for at hjælpe med at bygge en vaccinefabrik.

I løbet af de kommende dage regner Practio med at skrue op for det daglige antal lægekonsultationer.

Det vil der også være brug for, da der siden fredag er flere end 10.000 mennesker, som har været igennem en digital forkonsultation. Her skal man blandt andet begrunde sin motivation for at modtage en af de skrottede vacciner.

Endnu flere har på forhånd skrevet sig op på en liste, fordi de er interesserede i at blive stukket med en af de to vacciner.

Den høje efterspørgsel har imidlertid gjort, at selskabet mangler læger.

- Tallene viser jo, at der er mange, som gerne vil modtage en af disse vacciner, og derfor er vi fortsat i gang med at finde nok læger, der gerne vil hjælpe os, siger Jonas Nilsen.

Han kan endnu ikke sige, hvornår de 10.000 kan regne med at modtage deres første stik, da det afhænger af, hvor hurtigt lægerne kommer op at køre på den platform, der benyttes til lægekonsultationerne.

- Men vi begynder at vaccinere dem i løbet af næste uge, lyder det fra medstifteren.

Dem, der får grønt lys fra lægerne, kommer til at blive vaccineret ved Practios egne vaccinesteder.

Et af dem ligger i København, hvor 5000 kan blive vaccineret om dagen.

Derudover åbner Practio også centre i Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg i den kommende tid. Selskabet er i gang med at finde ud af, hvor hurtigt det kan lade sig gøre.

Johnson Johnson og AstraZeneca-vaccinerne er taget ud af vaccinationsprogrammet efter fund af sjældne tilfælde af usædvanlige blodpropper hos personer, som har fået en af vaccinerne.

/ritzau/