200 ansatte er smittet på minkpelserier den seneste uge

På seks minkpelserier i Danmark er der den seneste uge fundet over 200 smittetilfælde blandt ansatte.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

- Smitteopsporingen arbejder på højtryk for at bryde smittekæderne, skriver styrelsen.

Styrelsen oplyser ikke, hvor de pågældende minkpelserier ligger i landet.

Hos Statens Serum Institut har faglig direktør Kåre Mølbak tidligere sagt, at det i forhold til risikoen for at blive smittet med coronavirus er farligere at arbejde i minkbranchen end i sundhedsvæsenet.

Der er i øjeblikket et stort arbejde i gang med at aflive alle landets mink, fordi regeringen har besluttet, at de udgør en for stor sundhedsrisiko.

Statens Serum Institut har påpeget en risiko for spredning af en muteret udgave af coronavirusset, som en kommende vaccine kan vise sig mindre effektiv over for.

Samtidig er mere end en fjerdedel af farmene i Danmark ramt af smitte blandt minkene.

Minkavlerne må ikke bruge pelsen fra mink, som har været på en smittet farm, eller hvis deres farm ligger op til 7,8 kilometer fra en minkfarm, hvor der er fundet coronavirus. Det er af myndighederne betegnet som en sikkerhedszone.

Derimod er der ifølge Fødevarestyrelsen ikke noget til hinder for at pelse minkene, hvis farmen ligger uden for sikkerhedszonen.

Man må til gengæld gerne bruge et minkpelseri, der ligger inden for zonen, så længe de kun behandler minkpelse, som kommer fra minkfarme uden for sikkerhedszonen.

Der er fundet smitte på 283 minkfarme i Danmark, og heraf er minkene blevet aflivet på 265. Der er omkring 1100 minkfarme i Danmark.

Derudover er der 22 minkfarme, som er under mistanke for at være blevet smittet. Det oplyser Fødevarestyrelsen tirsdag på Twitter.

/ritzau/