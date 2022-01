De ansatte er utilfredse med fyringen af to direktører i forvaltning i Københavns Kommune.

2000 ansatte kritiserer borgmester i København for ledelsesstil

Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), kritiseres for at have en dybt problematisk ledelsesstil, manglende forståelse for sin rolle og mangel på tillid til medarbejdere.

Det sker i et åbent brev, fagforeningerne Djøf og HK har skrevet på vegne af 2000 medarbejdere, som Berlingske er kommet i besiddelse af, skriver mediet.

I brevet kommer det til udtryk, at medarbejderne blandt andet er utilfredse med den seneste fyring af forvaltningens administrerende direktør, Line Nørbæk.

- De 2000 ansatte i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning er i oprør over, at beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard nu fyrer endnu en dybt og meget afholdt direktør, lyder det i brevet.

Det er anden gang på få måneder, at en direktør i forvaltningen mister sit job. I oktober røg fagdirektør Marianne Sørensen på porten.

Også dengang blev borgmesteren kritiseret for sin beslutning af både Djøf og HK. Angiveligt skulle Marianne Sørensen nemlig erfare via medierne, at hun havde mistet sit job.

Ifølge Berlingske skulle det dog senere vise sig, at fyringsgrundlaget ikke var fagdirektørens ansvar, men derimod borgmesterens eget.

Det har ikke været muligt for mediet at få et interview med Cecilia Lonning-Skovgaard.

I stedet har forvaltningen sendt et skriftligt svar, hvori det anerkender, "at nogle medarbejdere er bekymrede over situationen".

- Vi tager henvendelsen fra de faglige organisationer meget alvorligt og vil med det samme indlede dialoger med medarbejderne herom, så tilliden og samarbejdet mellem forvaltningen og borgmesteren kan styrkes, lyder det i det skriftlige svar.

/ritzau/