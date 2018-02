Prins Henriks liv i billeder: Greven, der blev prins, men altid var sig selv

Prins Henrik blev født som greve og endte som prins, men mange fine titler til trods er prinsgemalen blevet mere og mere folkelig med årene

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik af Danmark, den forhenværende grev Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, har levet et adeligt liv både før og efter, at han giftede sig med dronning Margrethe.

Gennem en årrække måtte prins Henrik kæmpe med sin franske accent og for at få danskerne over på sin side. Men med sit varme gemyt og sin poetiske tilgang til tilværelsen, er han i dag en populær figur blandt det danske folk, der for længe siden har accepteret ham, som den han er.

