Erik Bjerager: 2017 blev et godt år for Kristeligt Dagblad

Endnu et godt år på Kristeligt Dagblad med voksende omsætning. Overskuddet skal bruges på finansiering af avisens stærkt fordyrede distribution

Kristeligt Dagblad fik i 2017 endnu et godt år med et overskud på 15,6 millioner kroner efter skat på baggrund af en voksende omsætning på i alt 128 millioner kroner.



Årets resultat er præget af betydelige besparelser, men også fremgang i indtjeningen på avissalg, stabilt annoncesalg og vækst i de digitale aktiviteter.

Avisen undergik i 2016 og 2017 betydelige besparelser for at sikre et tilstrækkeligt stort overskud, så avisen kan finansiere den meget fordyrede distribution i forbindelse med overgangen fra postudbringning til buddistribution.

Den samlede omkostning bliver på op mod 15 millioner kroner årligt, som vil slå fuldt igennem i 2018.

Kristeligt Dagblads oplag voksede med godt 3 procent til knap 28.000 i andet halvår 2017.

Avisen fastholdt sit læsertal på 102.000 daglige læsere i andet halvår 2017 i et marked, hvor alle andre landsdækkende avisers læsertal gik ned.

Avisens digitale medier, som bruges af flere og flere, slog ny rekord med 78.000 daglige besøgstal i december 2017.

”Vi glæder os over den fortsatte fremgang for avisen, ligesom det er betryggende, at det lykkes os at tjene så mange penge, at vi kan absorbere den store stigning i avisens udgifter til distribution, som vi får nu” siger ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør Erik Bjerager.

”Kristeligt Dagblad udkommer landet rundt i næsten alle postnumre, og det har givet os store problemer, at Post Danmark reelt ikke længere kan bruges som distributør af aviser. Kristeligt Dagblad bliver nu bragt ud med bud. Vores abonnenter er glade og tilfredse, men det koster os mange flere penge. Den udfordring ser vi ud til at kunne håndtere nu, hvor avisens drift er blevet så meget bedre.”

Kristeligt Dagblads regnskab blev godkendt på selskabets generalforsamling mandag aften.