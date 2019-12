2019 slår ikke rekorden for det vådeste år nogensinde

De sidste timer af 2019 ser ud til at blive uden nedbør. Der mangler 0,3 millimeter regn for at nå rekord.

2019 går ikke over i historien som det vådeste år nogensinde målt.

Det slår vagtchef ved DMI Thyge Rasmussen fast tirsdag eftermiddag, hvor der endnu er knap 11 timer tilbage af året.

- Vi er ved at være færdige med i år, men de timer, der er tilbage, ser tørre ud, siger han.

Dermed tyder alt på, at i år indtager en delt førsteplads sammen med 1999 som det vådeste år nogensinde.

I år er der faldet 905,2 millimeter nedbør i Danmark. Rekorden fra 1999 lyder på 905 millimeter, da den målte nedbør dengang ikke blev angivet med decimaler.

Vi er således 0,3 millimeter nedbør fra, at rekorden blev slået. Hvis nedbørsmængden havde nået 905,5 millimeter, ville man havde rundet op til 906. Rekorden ville dermed være slået.

Ifølge Thyge Rasmussen falder der typisk omkring 700 millimeter regn på et år, og 2019 har derfor været særdeles vådt. Især i efterårsmånederne har det dryppet en del.

- Det har jo været det vådeste år, vi har registreret, sammen med 1999. Det er de vådeste år, siden man begyndte at måle i 1874.

- Vi havde faktisk en meget tør april måned, men derefter begyndte det stille og roligt at regne mere og mere for hver måned, der gik. Og så toppede det i september og oktober, siger han.

Ifølge Thyge Rasmussen ser det ud til, at vi fremover skal vænne os til, at det generelt bliver vådt. Det skyldes de temperaturstigninger, der følger med klimaforandringerne.

- Når vejret bliver varmere, kan luften indeholde mere fugtighed, og så vil det typisk på vores breddegrader også regne mere. Normalen fremover bliver nok ikke helt lige så regnfuldt som i år, men det bliver generelt vådere, end vi har været vant til, siger han.

DMI oplyste tidligere på dagen, at nytårsaftensdag bliver lidt blæsende med jævn vind og jævn til hård vind ude ved kysterne og i Nordjylland, men vinden aftager hen ad aftenen.

Temperaturerne holder sig mellem fem og otte grader, og dermed bliver vejret godt, hvis man skal se på nytårsfyrværkeriet.

