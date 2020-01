2019 var rekordår for danske museer

Museer i hele landet oplevede publikumsfremgang sidste år, og for blandt andre Louisiana, Kongernes Jelling, Glyptoteket og Nivaagaards Malerisamling var 2019 ligefrem det bedste år nogensinde. Museernes fremgang skyldes et behov for fælles oplevelser, vurderer forsker

Den store lommeregner har de seneste dage været fremme på danske kunst- og kulturhistoriske museer, og flere steder har resultatet for 2019 været lig med besøgsrekord og stor jubel.

På kunstmuseet Louisiana i Humlebæk har 2019 været intet mindre end det bedste år nogensinde med 757.163 besøgende. Ifølge museets direktør, Poul Erik Tøjner, handler det ikke om, at museet har haft et særligt trækplaster-navn på programmet i 2019, men derimod om museets store vifte af aktiviteter og kunstnere, også ukendte.

”Når vi har så mange gæster i et år uden udstillinger med store klassikere, så mærker vi, at museet og hele vores vifte af aktiviteter og formidling har opnået relevans for mange mennesker,” udtaler Poul Erik Tøjner i et skriftligt svar.

Også på Glyptoteket i København, på det nordsjællandske museum Nivaagaards Malerisamling, på det kulturhistoriske museum Kongernes Jelling ved Vejle og på Naturhistorisk Museum Aarhus har 2019, målt på antal besøgende, været det bedste år nogensinde. Fra flere andre af landets museer lyder meldingen også, at 2019 har været et særdeles godt år. Det gælder blandt andet for kunstmuseet Trapholt i Kolding, der i 2019 havde 98.631 besøgende – kun overgået af besøgstallet i 1997, hvor museet åbnede en ny tilbygning. For museet Kunsten i Aalborg er der også tale om det næstbedste år nogensinde.

Ane Hejlskov Larsen, der er leder af Museologisk forskningsprogram på Aarhus Universitet, vurderer, at succesen skyldes et behov i tiden for fælles oplevelser. Derfor går vi på museer sammen med familie og venner, men vi deler også museumsoplevelserne med endnu flere.

”I dag, hvor presse og medier er mere fragmenterede, er museumsoplevelser noget, vi kan være fælles om, snakke om og dele og kommentere på sociale medier. Der er et behov for den her slags fælles oplevelser i vores samfund,” siger hun.

Samtidig har museerne i dag, med netop Louisiana som foregangseksempel, i langt højere grad end for 20 år siden forstået at give forskellige grupper af publikum de fælles oplevelser og aktiviteter, de søger – blandt andet gennem særlige klubber for unge, foredrag, ”talks”, mad og drikke, filmvisninger og koncerter, mener Ane Hejlskov Larsen.

”Man får hele pakken på museer i dag – ikke bare en udstilling. Det bliver museumsbesøget ikke ligefrem billigere af, men der er en velstand i samfundet, som gør, at vi tilsyneladende har råd til det,” siger Ane Hejlskov Larsen.

Nogle museer tæller antal besøgende på museet inklusive besøgende i café og butik, mens andre tæller antal solgte billetter til udstillinger. Tallene er ikke direkte sammenlignelige, ligesom der ikke er indhentet tal fra alle landets museer.