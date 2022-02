2021 havde det laveste antal udmeldelser af folkekirken i 15 år

Sidste år var der 8961 danskere, der valgte at melde sig ud af den danske folkekirke.

Ikke siden 2007, hvor 8810 personer meldte sig ud af folkekirken, har det tal været så lavt.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Karen Marie Leth-Nissen er vidensmedarbejder i folkekirken, hvor hun forsker i forholdet mellem befolkningen og folkekirken.

Hun peger på, at coronakrisen kan have haft indflydelse på det lave antal af udmeldelser i 2021.

- Jeg tror, at vi i coronaperioden er blevet mere opmærksomme på de her nære fællesskaber.

- Og er der noget, folkekirken har kunnet bidrage med, er det at skabe rum for de her fællesskaber - eksempelvis omkring en begravelse eller en konfirmation - på trods af nedlukningerne, siger hun.

Mellem 2007 og 2022 har antallet af udmeldelser varieret meget. Det toppede i 2016, hvor 24.728 personer meldte sig ud af folkekirken.

1. januar 2022 var 73,2 procent af den danske befolkning medlemmer af folkekirken.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at der var markant flere 18-årige end 17-årige, der valgte at melde sig ud af folkekirken.

Ti gange flere 18-årige meldte sig ud sammenlignet med de 17-årige.

Det kan have noget at gøre med, at det er forældrenes beslutning om en person under 18 år meldes ud af folkekirken. Dog skal man selv give samtykke til udmeldelsen, hvis man er fyldt 15 år.

Karen Marie Leth-Nissen mener også, at der kan være en anden årsag til, at flere 18-årige tager beslutningen.

- Fra andre undersøgelser ved vi, at en udmeldelse i ungdomsårene kan handle om, at man flytter hjemmefra og går i gang med en uddannelse.

- Så handler det om, hvorvidt man kommer ind i et miljø, hvor det ikke er naturligt at være medlem af folkekirken, eller hvor man har en religionskritisk tilgang, og så vil nogle tage valget om at melde sig ud, siger hun.

Gennemsnitsalderen var 37 år for en person, der meldte sig ud af folkekirken i 2021.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik går tilbage til 1986, og siden da har antallet af medlemmer i folkekirken været faldende.

I 1986 var 88,4 procent af befolkningen medlemmer af folkekirken. Det vil sige, at andelen af danskere, der er medlemmer af folkekirken er faldet med 15,2 procentpoint siden 1986.

/ritzau/